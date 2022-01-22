برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3748 فرصة عمل في 18 محافظة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة القوي العاملة، عن توفير 3248 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 81 شركة ومصنع قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري .

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من ديسمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 500 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 3748 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرصة متوفرة في 16 محافظة هى : القاهرة، والإسماعيلية، والبحيرة، والقليوبية ، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والفيوم ، وسوهاج، والمنيا ، وأسيوط ، وقنا، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 65 مراقب أمن براتب يصل 3500 جنيه ، و10 فني كرتون ، 28 فني كهرباء وسباكة ، 15 عامل إنتاج، 2 مشرف كهرباء ، مشرف مدني.

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الإسماعيلية تتمثل في 27 عامل إنتاج و تعبئة وخدمات من ذوي القدرات يكون قادر على العمل والسن حتى 40 عاما ، و25 عامل إنتاج، و10 عاملة خياطة.

وفي البحيرة مطلوب 10 فني رقابة جودة و15 عاملة تعبئة وتغليف و20 عاملة مكواة، و40 فني تفصيل.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شمل: 335 فرد أمن براتب يتراوح بين 2500 و 2700 جنيه ، و 85 عاملا براتب يصل إلي 3000 جنيه و12 مشرف جودة.

وفي دمياط مطلوب: 4 محاسب، ومدير علاقات عملاء، 5 خدمة عملاء، 5 كاشير ، 10 عامل إنتاج، 10 بائع، 10 عامل نظافة ، 12 مشرف غذاء، 5 مساعد طباخ، و2 نقاش .

وفى المنوفية : 60 أخصائي خدمات مالية، 5 فني فحص وجودة، 27 فرد أمن ، 127 عامل تشغيل وإنتاج وطباعة، 30 نساج ، 25 مساعد نساج ، 10 عامل صباغة و10 عامل تشطيب و10 عمال تعبئة و 10 عمال مخازن و10 عامل خدمات ، فضلا عن 40 عامل خياطة.

كما تم توفير فرص عمل بالشرقية تمثلت في : 36 عامل إنتاج ، 10 عمال ، 5 مراقب جودة ، 50 فني انتاج، 10 فني صيانة كهرباء، 10 فني صيانة ميكانيكا، 10 وناش ، 10 خراط، 10 براد ، 10 فرز، لحام، 12 سائق كلارك، 20 سائق (درجة أولى - وثانية) ، 10 تباع، 30 مندوب مبيعات، 2 عامل دهان ، 2 عامل لحام، 4 مهندس براتب يتراوح بين 4000 إلي 10 آلاف جنيه، 3 مدخل بيانات براتب يتراوح بين 3500 إلي 6000 جنيه، 2 مشرف مشتريات، 4 فني كهرباء ، 2 فني ميكانيكا براتب يصل إلي 8000 جنيه، وترزي، وفرد أمن ، ورئيس قسم مشتريات ، 4 فني (درفلة-تناية) ، 3 عمال خدمات، وحراس.

وفي الغربية والدقهلية مطلوب : 20 عامل إنتاج ، 12 مندوب مبيعات، 8 عامل مخزن ، 9 عامل نظافة، 3 مقدم طلبات ، 2 شيف براتب يصل إلي 2600 جنيه، 50 مسئول ائتمان ، 2 عامل من ذوي القدرات، 3 مهندس، 5 مراقب جودة ، ومراقب مخزون، 10 فني انتاج، 2 خراط ، أمين مخزن، 3 محاسب، 3 سائق ، عامل بوفية.

أما في الفيوم في الوظائف المتوفرة هي: 57 عامل انتاج، 50 فني إنتاج، 9 سائق كلارك براتب يصل إلي 3000 جنيه، 6 فرد أمن، مشرف طباعة يصل إلي 4500 جنيه، 7 فني أفران ، 10 فني دبل، 5 فني تريبلكس، محاسب، 2 رئيس وردية ، 14 مهندس.

وفي سوهاج والمنيا مطلوب: 2 موظف استقبال ، فرد أمن ، مساعد شيف ، 504 عمال نظافة، كاشير ، منسق ممرات، 3 بائع عطارة، بائع لحوم، 13 مسئول تمويل، مهندس كهرباء، 4 مشرف انتاج، 50 عامل تعبئة، 50 عامل صالة، عامل مخزن، 2 مراقبة جودة ، 75 عاملة خياطة، 30 أخصائي خدمات مالية، 20 محاسب، 20 أخصائي نظم ومعلومات، 10 أوفيس بوي14، أخصائي إقراض ميداني، 15 مدرسة (لغة إنجليزية عربي رياض -أطفال دراسات رياضيات علوم -حاسب آلي) ، 2 موظفة إدارية.

وفي أسيوط وقنا : 33 أخصائي تمويل، 3 موظف مبيعات براتب يصل إلي 2500 جنيه، 2 كيميائية بكالوريوس علوم، عامل ، 150 مسئول تأمين، 10 مسئول ائتمان.

وفي الوادي الجديد: 2 سائق معدات زراعية ، وميكانيكي معدات زراعية، 10 عاملة تعبئة وتغليف، 15 عامل زراعة براتب يصل إلي 3300 جنيه، وعامل لثلاجة ، وعمال لمصنع، و 2 عامل غرف ، 2 عامل في معرض.

وفي البحر الأحمر: 101 طباخ أول وثان، 34 مضيف، 3 مساعد رئيس صف، 39 مساعد مضيف، 61 عامل تجهيز وتحضير، 51 مشرف غرف، 5 مساعد رئيس قسم مطبخ ، منقذ، 2 مشرف دور براتب يتراوح بين 4000 إلي 5000 جنيه، 7 عامل كافيتيريا، فني بلاط، 9 عامل زراعة، 5 عامل مغسلة، 16 عامل تحضير، 5 عامل مناطق عامة، 10 فرد أمن ، 4 جنايني، 3 هاوس مان، 4 رئيس قسم مطبخ، و2 عامل استيوراد،و2 ويتر، 3 موظفة استقبال مطعم، موظف قسم تدريب وتنمية،و2 فني تبريد وتكييف، و2 فني مكافحة افات، عامل إشراف داخلي.

وتتضمن النشرة مجموعة وظائف من محافظة القاهرة لم يتم شغلها من ديسمبر 2021 وهي : 20 مشرف أمن ، 10 مدخل بيانات ، 10 مراقب كاميرات براتب يتراوح من 3500 إلي 4000 جنيه ، 10 فرد أمن إداري براتب يصل إلي 3400 جنيه ، 450 فرد أمن.