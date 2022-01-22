شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى أسواق المعادن يشرح الدمغ بالليزر وتأثيره الإيجابي على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرح ممدوح عبد الله الخبير في أسواق المعادن الثمينة، اتجاه مصلحة الدمغة والموازين إلي العمل بالدمغ بالليزر خلال عام من الآن وتوقف الدمغ التقليدي، مؤكداً أن هذه الخطوة تنظيمه في المقام الأول ولن تؤثر على الذهب القديم الموجود في حوزة المواطنين.

وقال ممدوح عبد الله في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدمع بالليزر سيتبعه معرفة تفاصيل إنتاج كل قطعة ذهبية متداولة في السوق وعمل سجل لها ومعرفة المحل الذي قام ببيعها إضافة إلي المشتري، وهذا من شأنه عمل تنظيمي للتداول على الذهب في السوق المصري، وكذلك التخلص من عمليات الغش في الأعيرة الذهبية المتداولة في سوق الصاغة.

وأشار إلى أن استخدام الليزر في دمغ الذهب يعني الاعتماد على أحدث تكنولوجيا دقيقة، كما يعد الدمغ بالليزر، بمثابة شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، تتضمن عددا من البيانات الخاصة بقطعة الذهب، منها تاريخ التصنيع، وعيارها الدقيق.

وأكد أن المشغولات الذهبية الجديدة بدءا من عام 2023 ستكون مدموغة بالليزر في حالة نجاح مصلحة الدمغة والموازين في وزارة التموين الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالدمغ بالليزر، وفي هذه الحالة يبدأ التجار في بيع ذهب مدموغ بالليزر ولن يتوقفوا عن شراء الذهب القديم الموجود في حوزة المواطنين المدموغ بدمغة تقليدية.