شكرا لقرائتكم خبر عن "بنك نيجارا الاندونيسي" يشتري حصة الأغلبية في بنك "مايورا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بنك نيجارا إندونيسيا، المملوك للدولة، في بيان إنه يعتزم شراء حصة تبلغ 92ر63 في المئة من بنك مايورا، بهدف التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت . ويعتزم بنك نيجارا إصدار أسهم جديدة تصل إلى 2ر1 مليار سهم، من أجل عملية الاستحواذ.

كما سيشتري نيجارا، في إطار الصفقة، 169 مليون سهم في مايورا تعود لمؤسسة التمويل الدولية. ولم يفصح بنك نيجارا عن قيمة الصفقة في بيانه. يشار إلى أن بنك مايوار هو وحدة تابعة لمجموعة شركات مايورا، ولكنها غير مدرجة في البورصة.