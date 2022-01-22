شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم دورات تدريبية مجانية فى الحرف اليدوية للمرأة بـ6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دورات التدريب المهني والفني لتنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية القائمة على أشغال الإبرة والتطريز فى سيناء ومطروح والصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل فى الفيوم وأسوان والوادى الجديد، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الجهاز والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ضمن مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدرتهن وتنمية التجمعات المنتجة" والممول من الوكالة الاسبانية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمرأة والعمل على رفع قدراتها علي الانتاج والتشغيل الذاتي مما يساعدها علي الحصول علي فرص عمل ذات مردود اقتصادي متميز يعمل علي رفع مستواها المعيشي خاصة النساء العاملات في التجمعات الإنتاجية والحرفية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وذلك بإمدادهن بمختلف المهارات الحرفية المطلوبة ودعمهن بالخدمات الفنية التي تمكنهن من الدخول في مجال العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة، ما يعزز من قدرتهن واستمراريتهن في أسواق العمل ورفع مستواهن الاقتصادي.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن هذه الاتفاقية تؤكد على ثقة الجهات المانحة المتزايدة في الاقتصاد المصري، حيث يعد هذا التمويل هو الأول من نوعه من خلال أحد مؤسسات التمويل الإسبانية، مشيدة بجهود وزارة التعاون الدولي في دعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات من خلال توفير مصادر التمويل التي تمكن الجهاز من أداء دوره.

وأوضحت "جامع"، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن مستهدفات مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر" تتماشى وتتسق مع أهداف واستراتيجية جهاز تنمية المشروعات لتمكين المرأة خاصة في المناطق الريفية وفي محافظات الصعيد، وذلك لتطوير قدراتهن وإمدادهن بالمهارات الأساسية ليتمكن من إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهن القائم.

وأكدت "جامع"، أن الجهاز يحرص على المشاركة فى تقديم مختلف أوجه الدعم المالى والفنى لقطاع المشروعات الصغيرة وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وزيادة مشاركته فى التنمية الاقتصادية وتفعيل دور المرأة فى تحسين مستوى أسرتها ووجهت جامع الدعوة لكافة المواطنين وخاصة الشباب والفتيات للاستفادة من الخدمات التى تقدمها مختلف أجهزة الدولة لاكتساب مهارات جديدة تساعدهم على بدء العمل الحر والاستفادة من كافة التيسيرات فى إجراءات تأسيس المشروعات أو تمويلها مما يمكنهم من بدء مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة.

من جانبه قال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات المالية بالجهاز، إنه تم تصميم برامج تدريب المشروع بشكل خاص بحيث يشمل المنهج المقسم على نحو100 ساعة تدريب لمدة شهر منهجًا نظريًا وتطبيقيًا بجانب حصص التدريب على الإنتاج؛ بالإضافة إلى النواحي النظرية والتسويقية وذلك لتطوير مهارات المتدربات في هذه التجمعات الانتاجية وزيادة مهاراتهن لوضع تصميمات حديثة ذات جودة عالية مما يساعدهن على التوسع فى تسويقها.

وأضاف أن السيدات بعد استكمال هذه الدورات ستصبح لديهن القدرة على إقامة مشروعات صغيرة وتشغيل ورش إنتاجية تعتمد على المواد الخام الأقل تكلفة والمتوفرة بالبيئة المحيطة.

وأشار الدكتور رأفت عباس، إلى أنه قد تم البدء في تنفيذ التدريبات الفنية على اشغال مخلفات النخيل بمحافظة الفيوم وأشغال التطريز بمحافظة مرسى مطروح وجارى التنفيذ في باقي المحافظات الأخرى.

جدير بالذكر أن التدريبات الفنية المنفذة تستهدف السيدات من سن 18 سنة إلى 55 سنة، ممن لديهم سابق معرفة بالأشغال اليدوية والحرفية في القطاعين المستهدفين، من سكان المحافظة المقام بها التدريب، كما تم مراعاة تواجد نسبة من ذوى الهمم أن أمكن في تلك التدريبات ، ومن المخطط أن يتم مساعدتهن في خطوات تأسيس مشروعاتهن، فضلًا عن تسجيل المشروعات المميزة بمنصات التجارة الإلكترونية لفتح نوافذ تسويقية لهن في الداخل والخارج