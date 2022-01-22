شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب وراء احتلال مصر للمركز الأول بصفقات الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستحوذ مصر على المركز الأول فى الاستثمار بالشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لتقرير مؤسسة "ماجنت" المتخصصة فى الصفقات الستثمارية للشركات الناشئة من خلال صناديق رأسمال المخاطر.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد حرص الوزارة على نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجى وتمكين الشباب المصرى من تأسيس مشروعات ريادية وصقل مهاراته فى مجال العمل الحر، وذلك فى ضوء نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مصر حيث جاءت فى المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة.

وأبرزت العديد من التقارير الدولية ومن ضمنها تقرير "ماجنيت، وتقرير "ديسرابت أفريقيا"، وتقرير ومضة، الجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"إيتيدا" لوضع مصر فى مقدمة مشهد ريادة الأعمال عالميًا وفقا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا.

صنف التقرير العالمى لبيئة الشركات الناشئة 2021GSER، القاهرة على النحو التالى:

1- احتلت المرتبة الأولى كأفضل النظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث وفرة المهارات بأجور تنافسية، وضمن أفضل 15 مدينة على مستوى العالم فى نفس المؤشر.

2- احتلت المرتبة الثانية للنظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعرفة، حيث يقيس هذا المؤشر الإبداع من خلال النشاط البحثى وبراءات الاختراع.

3- احتلت المرتبة الثالثة للنظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث كلا من مناخ التمويل، وكفاءة المهارات والخبرة.

4- جاءت ضمن أفضل 5 نظم إيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة مقابل المال.

احتلت المرتبة الرابعة للنظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأداء، ويقيس هذا المؤشر حجم وأداء النظام الإيكولوجى بناءً على القيمة التراكمية لشركات التكنولوجيا الناشئة من خلال عمليات الخروج والتمويل.

5- احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قارة إفريقيا فى استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك وفقًا لتقرير "مستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية فى أفريقيا لعام 2021-2022" الصادر عن مؤسسة "FDI Intelligence" إف دى أى إنتليجينس، التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز.

6- حافظت مصر على مكانتها كمقصد رائد عالمى فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ حيث جاءت مصر فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز (15) على مستوى العالم فى "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021.