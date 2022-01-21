شكرا لقرائتكم خبر عن فيينا تستثمر 2.8 مليار يورو فى تدابير حماية المناخ حتى عام 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميخائيل لودفيج، حاكم العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من وضع "خارطة طريق للمناخ" فى العاصمة مع تحديد أولويات استراتيجية بيئية تستمر حتى عام 2040.

وقال لودفيج، فى تصريحات، إنه من المقرر فى العامين المقبلين استثمار 2.8 مليار يورو فى تدابير فعّالة لحماية المناخ بهدف الوصول بمدينة فيينا إلى تحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2040.

وأوضح أن التركيز ينصب حاليًا على دعم الطاقات المتجددة وتجنب النفايات وتعزيز البدائل النظيفة فى مجال حركة النقل، لافتًا إلى أنه من المخطط على سبيل المثال، عدم استخدام المزيد من المركبات التى تعمل بمحركات البنزين أو الديزل اعتبارًا من عام 2040.

وفى مجال إصلاح الضرائب البيئية، أضاف حاكم فيينا أنه تقرر تسعير ثانى أكسيد الكربون اعتبارًا من يوليو المقبل، موضحًا أن الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمنازل الأفراد ستكون أقل تعقيدًا فى المستقبل وفى بعض الحالات لن تعد ضرورية.