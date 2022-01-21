شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 805 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة بالسوق العالمي تحرك ملحوظ، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر، ليسجل زيادة حوالي 5 جنيهات لجميع الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة.

وتحرك سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 805 جنيهات مقابل 800 جنيها للجرام، وذلك مع ارتفاع سعر الذهب عالمياً إلي 1843 دولار الآن في المعاملات الفورية، ويتغير سعر الذهب تباعاً مع استمرار التداول على المعدن الأصفر.

عيار 24 سجل 920 جنيها.

عيار 21 سجل 805 جنيهات.

عيار 18 سجل 690 جنيها.

الجنيه الذهب 6440 جنيها.

أونصة الذهب 1843 دولار.

أسعار الذهب ارتفعت أكثر من 1% مع تزايد جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمار آمنة وسط تراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية التي تحيط بأوكرانيا، وهو ما أثار موجة صعود للمعادن النفيسة.

وقاد البلاديوم المكاسب مع تسجيله قفزة وصلت إلى 7% بعد توقعات بتعافي تدريجي لصناعة السيارات العالمية وهو قد يعزز الطلب على المعدن الذي يسخدم في أجهزة تنقية العادم في المركبات هذا العام.

وجعل هبوط في الدولار الأميركي المعدن الأصفر أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى، في حين ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى في عامين في تعزيز الطلب على الذهب.