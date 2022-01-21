شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الجمعة.. 197 جهة أعلنت طلب 19 ألف موظف منذ أول يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الجمعة 21-1-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إعلان الجهاز على بوابة الوظائف الحكومية لصالح 197 جهة، عن 678 مسمى وظيفى، ليشغلهم 19 ألفا و485 موظفا، منذ أول يوليو 2021، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

صالح الشيخ: 197 جهة أعلنت طلب 19 ألف موظف منذ أول يوليو 2021

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إعلان الجهاز على بوابة الوظائف الحكومية لصالح 197 جهة، عن 678 مسمى وظيفى، ليشغلهم 19 ألفا و485 موظفا، منذ أول يوليو 2021.

وزارة التخطيط: 283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية فى 2021/2022

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالي 21/2022 في مجال الرعاية الاجتماعية؛ وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019-21/2022).

46.2% زيادة فى الصادرات المصرية لأسواق المملكة المتحدة العام الماضى

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاءً مع وفد غرفة التجارة العربية البريطانية ضم بندر علي رضا الامين العام والرئيس التنفيذي و عبد السلام الادريسي نائب الامين العام للغرفة، حيث تناول اللقاء سبل تفعيل دور الغرفة في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

الواردات المصرية من الجمال تتجاوز 13 مليون دولار أكتوبر الماضى

سجلت الواردات المصرية من الجمال ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة واردات "الجمال" نحو 13 مليون و811 ألف دولار، فى شهر أكتوبر الماضى، بينما لم يشهد شهر أكتوبر المناظر عام 2020 أية واردات تذكر.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 800 جنيه للجرام

شهدت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة بالسوق المصري، تراجع بحوالي 3 جنيهات لجميع الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة، وحقق الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نزول إلي 800 جنيه.

تفاصيل مشروعات المياه والصرف من قبل شركة مياه القليوبية خلال 2021

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية خلال عام 2021، لافتاً إلى أن إجمالى استثمارات المشروعات خلال عام 2021 يقدر بنحو 777 مليون جنيه.

لأول مرة منذ أغسطس.. تراجع حاد فى "بيتكوين" بعد اقتراح روسيا حظر العملات الرقمية

شهد سعر عملة "بيتكوين" تراجعا حادا بعد اقتراح روسيا حظر العملات الرقمية، حيث سجل فى تداولات اليوم الجمعة، أقل من 40 ألف دولار، وهو أدنى سعر وصل له "بيتكوين" منذ أغسطس الماضى، حسبما نقلت "روسيا اليوم.