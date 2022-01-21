شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجاوزت المنطقة الاقتصادية أزمة تراجع معدلات تداول الحاويات بغرب بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهمية قيام المنطقة بإطلاق رحلات قطار نقل الحاويات من السخنة إلى غرب بورسعيد مؤخرا، حيث أدى هذا الإجراء إلى تجاوز أزمة انخفاض معدلات تداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد، وأدى إلى انفراجة كبيرة لتلك الأزمة.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ديسمبر الماضي، قطار نقل الحاويات من ميناء السخنة لغرب بورسعيد، وذلك في ثالث رحلاته بعد بدء الرحلات قبل أسبوع من هذا الموعد، محملا بنحو 50 حاوية مكافئة - 20 قدم- في إطار نقل البضائع والحاويات من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد.

وأدى تشغيل رحلات قطار نقل الحاويات إلى غرب بورسعيد إلى تسهيل الأعمال أمام المستثمرين وسرعة الاستجابة لحل المشكلات التي تواجههم، حيث يتولى الميناء إنهاء جميع الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالنقل من وإلى المينائين، والانتهاء من جميع إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.

الجدير بالذكر أن موانئ المنطقة تتكامل معًا ولا منافسة بينها لأن العائد العام سواء في الإيرادات أو مؤشرات التداول ينعكس على الاقتصاد القومي والدولة المصرية ويعطي رسالة ثقة للمستثمرين والخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.

ووضعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة عمل مشتركة مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات ومشغل الأرصفة بالسخنة ومصلحة الجمارك المصرية والإدارات التابعة لها بمينائى السخنة وغرب بورسعيد والجهات المعنية، من أجل حل الأزمة التى شهدتها غرب بورسعيد مؤخراً من انخفاض معدلات التداول والعمل على سرعة التجاوب مع متطلبات مستثمرى ومستخلصى الجمارك فى بورسعيد، فى إطار استراتيجية الهيئة لتحسين مناخ الأعمال.