شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الشيخ: خصم 50% على عضوية المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للموظفين المنتقلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تخفيض قيمة اشتراك الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية في المدينة الرياضة 50%، لتصبح 100 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، ودفع المبلغ الأول بالتقسيط.

جاء ذلك خلال فاعليات ورشة العمل التي عقدها الجهاز اليوم لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان" الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما أشار رئيس الجهاز إلى التنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نقل أبناء الموظفين المنتقلين إلى مدارس مناظرة في نطاق سكنهم بالحي الحكومي بمدينة بدر.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن عدد الجهات المنتقلة للعاصمة يبلغ 117 جهة منهم 87 جهة منتقلة بالكامل، و 30 جهة منتقلة بشكل جزئي أو تمثيل قيادات.