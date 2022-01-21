شكرا لقرائتكم خبر عن الواردات المصرية من الجمال تتجاوز 13 مليون دولار أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من الجمال ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة واردات "الجمال" نحو 13 مليون و811 ألف دولار، فى شهر أكتوبر الماضى، بينما لم يشهد شهر أكتوبر المناظر عام 2020 أية واردات تذكر.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من الجمال جاءت ضمن قائمة واردات مصر من السلع الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 925 مليون و580 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 953 مليون و24 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 27 مليون و444 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم الواردات من السلع الغذائية كلا من زيت النخيل وجزيئاته 77 مليون و766 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 58 ميلون و617 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 19 مليون و149 ألف دولار، يليها ألبان مركزة في عبوات بقيمة 14 مليون و547 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 9 ملايين و672 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 4 ملايين و875 ألف دولار.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 15.3٪ في أكتوبر الماضي، حيث بلغت 6.39 مليار دولار، مقابل 5.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 84.5 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 87.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 62.8%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 38.7٪).