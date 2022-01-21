تراجع في أسعار الذهب اليوم بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، الجمعة، بقيمة 3 جنيهات، لجميع الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر سجل نزولاً إلي 800 جنيه مقابل 803 جنيهاً للجرام، وذلك مع هبوط سعر الذهب عالمياً إلي 1831 دولار الآن في المعاملات الفورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الذهب يتغير تباعاً مع استمرار التداول على المعدن الأصفر.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم الجمعة:

عيار 18 سجل 686 جنيها.

عيار 21 سجل 800 جنيه.

عيار 24 سجل 915 جنيها.

الجنيه الذهب 6400 جنيه.