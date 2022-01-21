شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 800 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة بالسوق المصري، تراجع بحوالي 3 جنيهات لجميع الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة، وحقق الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نزول إلي 800 جنيه مقابل 803 جنيها للجرام، وذلك مع هبوط سعر الذهب عالمياً إلي 1831 دولار الآن في المعاملات الفورية، ويتغير سعر الذهب تباعاً مع استمرار التداول على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 686 جنيها.

عيار 21 سجل 800 جنيه.

عيار 24 سجل 915 جنيها.

الجنيه الذهب 6400 جنيه.

أسعار الذهب هذا الأسبوع

كانت أسعار الذهب ارتفعت أكثر من 1% مع تزايد جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمار آمنة وسط تراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية التي تحيط بأوكرانيا، وهو ما أثار موجة صعود للمعادن النفيسة.

وقاد البلاديوم المكاسب مع تسجيله قفزة وصلت إلى 7% بعد توقعات بتعافي تدريجي لصناعة السيارات العالمية وهو قد يعزز الطلب على المعدن الذي يسخدم في أجهزة تنقية العادم في المركبات هذا العام.

وجعل هبوط في الدولار الأميركي المعدن الأصفر أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى، في حين ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى في عامين في تعزيز الطلب على الذهب.