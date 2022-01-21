الاقتصاد

أسعار الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 21-1-2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 21-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 21-1-2022، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا