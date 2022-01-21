شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف صادرات وواردات مصر من كوريا فى 10 أشهر عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021.

وتضمنت قائمة صادرات مصر إلى كوريا السلع الآتية:

- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 455 مليون دولار.

- منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 42 مليون دولار.

- أغذية حيوانات بقيمة 32 مليون دولار.

- مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 18 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 ما يلي:

- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 328 مليون دولار.

- سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 266 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 195 مليون دولار.

- قاطرات وعربات وأجهزة إشارة للسك الحديدية بقيمة 182 مليون دولار.

- أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 92 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر 19.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 12.1 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9%.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية مسجلة 1.9 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.6%؛ حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 938.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 44.8%، بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية لتسجل 560.2 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 613.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 7.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 5.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 49.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوبيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 %.

وسجل عدد سكـان كوريا الجنــوبية 51.3 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عدد المصريين المتواجديـن بدولة كوريا الجنوبية طبقـا لتقـديـرات البعثة 2000 مصرى حتى نهاية 2020.