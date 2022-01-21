شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى حرق الغاز على الشعلة؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف حـرق الغاز على الشعلة بأنه عمليـة يـجـري التحكـم بـهـا لحرق الغاز المرافق للنفط ، باستخدام أداة خاصـة تدعى المشعل أو عمـود الشعلة Flare، وتحتل مسألة حرق الغاز مساحة واسعة من اهتمام العاملين في الصناعة البترولية ، كمـا توضع دومـا علـى مـائـدة البحـث عنـد النظر في الاعتبارات البيئية وذلك وفقا لتقرير "حرق الغاز على الشعلة ما هو الحجم الفعلى للمشكلة "الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك "

وأضاف التقرير، أنه استناداً إلى تقديرات كميـات الغاز المحـروق المتداولة عالمياً ، يمكـن تقدير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربـون الناتـج عـن حـرق الغـــاز فـي الـعـالـم سـنويا بحوالي 300 مليون طن ، وهـي كمـيـة تشـكل عمليـاً نحو 1 % من إجمالي كميـة غـاز ثاني أكسيد الكربون الإجمالية التي ينتجهـا العالـم مـن المصادر الأخـرى .

وذكر التقرير، أن الأرقام تشير إلى أن الدول العربية مجتمعة تصـدر نـحـو 5 % فقط من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربـون فـي الـعـالـم ، كمـا أن غـاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عـن حـرق الـغـاز فـي الـدول العربيـة يمـثـل أقـل بكثيـر مـن 1 % من إجمالـي غـاز ثاني أكسيد الكربون الذي يصدره العالم ، وبالتالي فإن توجيـه أصـابـع اللـوم للدول العربية في هذا المجـال هـو أمـر فيـه مـن المبالغة الشيء الكثير .