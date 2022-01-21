«نيكي» ينخفض 1.33% في بداية التعاملات 

الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي القياسي الياباني اليوم الجمعة على انخفاض 1.33 بالمئة مسجلا 27404.36 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.10 بالمئة إلى 1917.16 نقطة.

محمد يوسف

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