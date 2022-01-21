شكرا لقرائتكم خبر عن إستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة بـ«المناطق الاقتصادية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، نبيل خوجة، حرص الهيئة على تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف توفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الإستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بجانب استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ذات القيمة المضافة، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية، مما يسهم في توفير فرص العمل النوعية لأبناء وبنات المملكة.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية أمس، زار خلالها عددا من المرافق الصناعية واللوجستية والتربوية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في إطار اهتمام الهيئة بمتابعة سير العمل في المشاريع المرتبطة بمستهدفات «رؤية المملكة 2030» والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

واستمع خوجة خلال جولته إلى شرح مفصل عن آخر التطورات في عدد من المنشآت الحيوية، كما استعرض الخدمات الحكومية والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الهيئة لضمان بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار، وضرورة تعزيز دور المرافق الصناعية والمراكز اللوجستية ضمن الجهود والمساعي الهادفة إلى تحويل المملكة إلى وجهة عالمية أكثر تنافسية للاستثمار والكفاءات والتقنية.