شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحتفظ بصدارة إمدادات النفط للصين بـ17 % من الواردات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات للجمارك الصينية احتفاظ السعودية بصدارة إمدادات النفط إلى الصين في 2021، إذ ارتفعت الواردات من المملكة 3.1 % مقارنة مع 2020، وزادت حصتها إلى 17 % من إجمالي الواردات الصينية.

وأفادت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، أمس، أن الصين اشترت 87.58 مليون طن من الخام من المملكة، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا.

يأتي هذا ارتفاعا من 84.92 مليون طن في 2020 عندما حازت السعودية على حصة 16 % من السوق الصينية.

وجاءت روسيا في المركز الثاني، موسعة الفجوة مع السعودية، إذ انكمشت إمداداتها 4.7 % إلى 79.65 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يوميا، تحت وطأة انخفاض الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة.

واحتلت شحنات العراق المرتبة الثالثة وتراجعت 10 % خلال العام إلى 54.13 مليون طن.

كما تراجعت البرازيل إلى المركز السابع العام الماضي، من الرابع في 2020، وتقلصت إمداداتها 28 % إلى 30.28 مليون طن، فيما يرجع أيضا إلى انخفاض الطلب من شركات صغيرة مستقلة، وزادت واردات عمان 18 % وماليزيا 50 %.