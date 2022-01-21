شكرا لقرائتكم خبر عن 85.5 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 77.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 13.4%، وسجل العرب 9.4%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 390.3 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 21.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 756.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 416 مليار جنيه إلى 406.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 118.3 مليار جنيه إلى 117.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 534.3 مليار جنيه إلى 523.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.6%.