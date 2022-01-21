شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم قطاع الأعمال العام فى زيادة الصادرات والتبادل التجارى مع دول العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام الكتالوج الإلكترونى، ومشروع جسور التجارة مع أفريقيا والعديد من دول العالم، بهدف زيادة صادرات المنتجات المصرية، والسعى لزيادة التبادل التجارى مستقبلا، بما يعزز حركة التجارة الدولية تعرف على التفاصيل.

1- سيتم تشغيل 5 فروع جديدة لمشروع جسور فى 5 دول.

2- سيتم تدشين منصة إلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات)، وذلك مخطط له في أواخر شهر فبراير 2022.

3- تم الحصول على رخصة جديدة في الصين، وتجديد التراخيص في دبي والكاميرون وغانا وفرنسا.

4- جاري تجديد التراخيص في السودان، حيث تم تجهيز وتأثيث الفروع بصورة موحدة واختيار مديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بها.

5- نموذج العمل الجديد لشركة جسور يقوم على نشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال 14 مركزا حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة.

6- وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت فى يونيو 2021 الكتالوج الإلكترونى "جسور" للترويج للمنتجات المصرية ويتم التسجيل عليها مجانا

7- يضم قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

8- يهدف المشروع إلى تشجيع المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات.

9- يوفر حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تبدأ من خدمات النقل من باب المصنع حتى موانئ التصدير.

10- يتضمن خدمات الشحن والفحص والتخليص الجمركى والتجميع والتخزين، وصولا الى الخدمات المالية، وخدمات التأمين بالمشاركة مع كبريات المؤسسات البنكية والمالية الرائدة.