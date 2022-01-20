الجيزة تعلن فرص عمل جديدة براتب يبدأ بـ3 آلاف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت محافظة الجيزة، توفير مجموعة من فرص العمل في إحدى الشركات الخاصة، برواتب مجزية، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

أوضحت المحافظة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الوظائف المطلوبة هي: مصمم مواقع إلكترونية - مسؤول توظيف – مسؤول شؤون الموظفين – مسؤول تسويق – سكرتارية – خدمة عملاء – محاسب قانوني – موظفين تسويق ومبيعات.

وأشارت المحافظة، إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 3 سنوات، والسن لا يزيد عن 35 سنة، وذلك برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه حسب الخبرة.

على الراغبين في التقدم، الحضور إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب على 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي بالدور الثاني- يوميا من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحا لـ 2 ظهرا.