شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 20-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 20-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.916 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات. إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.916 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.916 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 177.9 مليون ورقة مالية بقيمة 746.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.14%، والعرب على 9.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.52%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 80.3 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 75.2 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13919 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4632 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4727 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1150 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.373 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 16.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.94%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.654 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.47%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 28.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.33%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 18.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.16%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.03%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 45.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 3.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.27%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 11.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.25%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%.