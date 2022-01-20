شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التجارة: مضاعفة مساحة الجناح المصرى بمعرض الاستيراد السنوى بكوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يحيى الواثق بالله، وزير مفوض، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى، عن نتيجة اجتماع جهاز التمثيل التجارى مع رئيس اتحاد المستوردين الكوريين، والذى أسفر عن مضاعفة المساحة المخصصة لمصر في المعرض الكورى والذى يقام في شهر يونيو من كل عام بالمجان.

وتابع "الواثق بالله"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"،:"فاتح ايده على مصرعيها ..وأنا بقول للشركات المصرية دى فرصة ذهبية ..أحنا اتفقنا معاه على تبادل المعلومات وهيفتح لينا السوق الكوري وأننا ناخد العروض التصديرية من الشركات المصرية ونبعتها من خلاله لكل أعضاء الاتحاد الـ8 آلاف شركة و140 ألف شركة والكيان المتواجدين داخل الاتحاد ..وهنعمل كمان بعثات مشترين من خلاله يجى مصر ليتحركوا من الشركات المصرية".

وأكد "الواثق بالله"، أنه فى حال استمرار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، سيقوم الجهاز بإرسال المنتجات المصرية إلى المعرض على أن يقوم مكتب التمثيل التجارى باستقبال الشركات الكورية المستوردة، وتابع:"قلنا حتى لو هتروح المنتجات بس، سنقوم بعمل لقاءات إلكترونية بين المصدرين المصريين والمستوردين الكوريين".