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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن عن اكتمال إنجاز مشروع «نساج تاون2» - بضاحية الواجهة بالدمام في المنطقة الشرقية -، حيث يوفر المشروع 674 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس ضمن نماذج وتصاميم متنوعة لمستفيدي برنامج سكني.

ويعد المشروع أحد مشاريع البيع على الخارطة التي تحتضنها المنطقة الشرقية من بين 35 مشروعا يطوره القطاع الخاص بإشراف «وافي»، وتوفر المشروعات أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، أن المشروع يمتد على مساحة تتجاوز 190 ألف م2، وتبدأ أسعار الوحدات من 640 ألف ريال، كما يشتمل على عدد من المرافق والخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية ضمن ضاحية الواجهة التي توفر معايير السكن العصري ومقومات جودة الحياة تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.