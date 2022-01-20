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ويعد المشروع أحد مشاريع البيع على الخارطة التي تحتضنها المنطقة الشرقية من بين 35 مشروعا يطوره القطاع الخاص بإشراف «وافي»، وتوفر المشروعات أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، أن المشروع يمتد على مساحة تتجاوز 190 ألف م2، وتبدأ أسعار الوحدات من 640 ألف ريال، كما يشتمل على عدد من المرافق والخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية ضمن ضاحية الواجهة التي توفر معايير السكن العصري ومقومات جودة الحياة تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.