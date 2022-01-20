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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد منصة السعودية للمزادات ثاني منصة لإقامة المزادات الالكترونية للأصول التي يشرف على تصفيتها. ويمكن لجميع مزودي الخدمات من وكلاء البيع المسجلين في المنصة الالكترونية لمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» البدء بإقامة المزادات العلنية الالكترونية عبر المنصة السعودية للمزادات كأحد الخيارات التي يتيحها المركز والخاضعة لقواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية. وأفاد الرئيس التنفيذي للمركز حسين الحربي بأن المركز يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعميق إشراك القطاع الخاص في أعمال المركز؛ وتعزيز التنافسية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ وإتاحة خيارات متعددة لوكلاء البيع المكلفين من المركز، مؤكدا عزم المركز اعتماد منصات إضافية قريبا، لتسهم جميعها في تسهيل عمليات البيع على الوكلاء وتسريع إجراءات التصفية واسترداد حقوق المستفيدين.

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