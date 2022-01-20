الاقتصاد

سفير التشيك

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- بواسطة أيمن الوشواش - سفير التشيك لدى المملكة يواري كودلكا، زار غرفة أبها، لبحث سبل التعاون المشترك.

وجرى خلال الزيارة بحث حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية التشيك، وطرق تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات والزيارات التجارية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب عرض المقومات السياحية والتنموية في منطقة عسير وما تشهده من تطور في مختلف المجالات.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة أبها محمد القحطاني أن الزيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وتمكين رجال وسيدات الأعمال بعسير من أحدث المعلومات والبيانات حول مجالات الاستثمار في البلدين، بما يفتح آفاقا أوسع لبناء علاقات تعاون وبناء شراكات تجارية خلال الفترة القادمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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