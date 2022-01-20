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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سفير التشيك لدى المملكة يواري كودلكا، زار غرفة أبها، لبحث سبل التعاون المشترك.

وجرى خلال الزيارة بحث حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية التشيك، وطرق تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات والزيارات التجارية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب عرض المقومات السياحية والتنموية في منطقة عسير وما تشهده من تطور في مختلف المجالات.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة أبها محمد القحطاني أن الزيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وتمكين رجال وسيدات الأعمال بعسير من أحدث المعلومات والبيانات حول مجالات الاستثمار في البلدين، بما يفتح آفاقا أوسع لبناء علاقات تعاون وبناء شراكات تجارية خلال الفترة القادمة.