البنك الإسلامي وابيكورب يطلقان مبادرة بقيمة مليار دولار لتمويل البنية التحتية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق البنك الإسلامي للتنمية والشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب»، المؤسسة المالية التنموية متعددة الأطراف وتعنى بدعم وتمويل قطاع الطاقة، مبادرة البنية التحتية «Infra Initiative»، بقيمة مليار دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية التابعة للقطاع الخاص. وستركز المبادرة على مشاريع مرافق الخدمات العامة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تدعم التنمية البشرية والاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية في الدول الأعضاء ذات العضوية المشتركة بين المؤسستين الماليتين التنمويتين متعددتي الأطراف. وستتعاون المؤسستان بموجب المبادرة في تحديد مشاريع مرافق الخدمات العامة ذات القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل من المؤسسات الدولية وتقديم تسهيلات تمويلية مهيكلة لها لكي يتم تنفيذها، في حين تتضمن المشاريع التي تعني بها المبادرة بشكل خاص مشاريع توليد ونقل الكهرباء التي تستخدم الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع مرافق المياه وإدارة النفايات. وسيكون مستوى مشاركة القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية عاملا أساسيا في عملية اختيار المشروع.

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