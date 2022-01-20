وزارة المالية تدعو لسياسات تمويل أخضر واقعية ومتوازنة وشاملة

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وأوضح وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، في جلسة حول الحياد الصفري خلال «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، الذي نظمه سوق أبوظبي العالمي بمشاركة كبار المستثمرين ورؤساء دول ووزراء مالية، أن الاقتصاد العالمي واجه أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة للجائحة، مشيرا إلى أن تأثيرها كان أعلى نسبيا على الدول الهشة وذات الدخل المنخفض والنساء، وأشار إلى بعض المبادرات التي أطلقتها المملكة كمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر والعمل على تطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين، موضحا بأن مثل هذه المبادرات تتيح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتوليد الوظائف.
وأكد خلال الجلسة التي تضمنت النقاش حول تطورات الاقتصاد العالمي، ودور القطاع المالي للتمويل المستدام، والإجراءات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع الجائحة؛ نتيجة للدعم السريع والقوي من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بما في ذلك برامج حماية الوظائف وتوفير الموارد الكافية للقطاع الصحي، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تعافي ونمو القطاع الخاص.
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