شكرا لقرائتكم خبر وزارة المالية تدعو لسياسات تمويل أخضر واقعية ومتوازنة وشاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريف على أهمية أن تكون سياسات التغير المناخي والتمويل الأخضر «واقعية وشاملة ومتوازنة» تفاديا لأي تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، مبينا أن المملكة لديها جهود مميزة في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتماشى مع خطط التنمية في المملكة والتنويع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، في جلسة حول الحياد الصفري خلال «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، الذي نظمه سوق أبوظبي العالمي بمشاركة كبار المستثمرين ورؤساء دول ووزراء مالية، أن الاقتصاد العالمي واجه أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة للجائحة، مشيرا إلى أن تأثيرها كان أعلى نسبيا على الدول الهشة وذات الدخل المنخفض والنساء، وأشار إلى بعض المبادرات التي أطلقتها المملكة كمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر والعمل على تطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين، موضحا بأن مثل هذه المبادرات تتيح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتوليد الوظائف.

وأكد خلال الجلسة التي تضمنت النقاش حول تطورات الاقتصاد العالمي، ودور القطاع المالي للتمويل المستدام، والإجراءات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع الجائحة؛ نتيجة للدعم السريع والقوي من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بما في ذلك برامج حماية الوظائف وتوفير الموارد الكافية للقطاع الصحي، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تعافي ونمو القطاع الخاص.