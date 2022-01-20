شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والإماراتية بجلسة الخميس.. وهبوط بورصات البحرين وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.25% رابحًا 30.83 نقطة ليغلق عند مستوى 12290.96 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.01% رابحًا 0.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3169.05 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.798% رابحًا 68.69 نقطة ليغلق عند مستوى 8681.6 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.05% خاسرًا 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1812.62 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.8% خاسرًا 100.34 نقطة ليغلق عند مستوى 12511.98 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.25% رابحًا 30.83 نقطة ليغلق عند مستوى 12290.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.33% خاسرًا 87.52 نقطة ليغلق عند مستوى 26070.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 150.9 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.25% رابحًا 30.83 نقطة ليغلق عند مستوى 12290.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.33% خاسرًا 87.52 نقطة ليغلق عند مستوى 26070.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 150.9 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.97%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.38%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.34%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.01%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.74%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والأدوية بنسبة 0.72%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.59%.

وقفز 86 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 5.87%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 3.98%، ثم سهم "صدر" بنسبة 3.71%، وتراجع 103 سهمًا على رأسها سهم "ينساب" بنسبة 2.64%، ثم سهم "الخريف" بنسبة 2.28%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 1.98%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 532.6 ريال سعودي.





بورصة دبيوارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% رابحًا 0.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3169.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 98.5 مليون سهم محققة ما قيمته 257 مليون درهم من خلال تنفيذ 3578 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 3.28%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.27%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 5.69%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.61%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 3.70%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 3.82%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة المال كابيتال ريت بنسبة 9.81%، ثم سهم شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 9.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.7 مليون ورقة بقيمة 99.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.03%.





بورصة أبو ظبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.798% رابحًا 68.69 نقطة ليغلق عند مستوى 8681.6 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.561 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 219.3 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 6100 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.87%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.39%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي الطاقة والعقارات بنسبة 0.07%، 0.05%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.03%.

وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 7.97%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 5.88%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 4.45%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 2.44%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 1.73%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 1.6%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 318.6 مليون درهم.





بورصة البحرينفيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.05% خاسرًا 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1812.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 772.2 ألف سهم بقيمة 349.5 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 47.12% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.89%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 13.59% بضغوط هبوط سهمي مجموعة جي إف أتش المالية، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.57%، 0.54%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.57%.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.19%، وصعد سهمي إنوفست، بنك البحرين والكويت بنسبة 6.67%، 0.19%، على التوالي.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسرًا 10.81 نقطة ليغلق عند مستوى 7364.48 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% خاسرًا 10.95 نقطة ليغلق عند مستوى 8027.98 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسرًا 10.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6060.57 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% خاسرًا 17.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6346.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 290.9 مليون سهم بقيمة 64.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.5%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%.





بورصة قطركما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.8% خاسرًا 100.34 نقطة ليغلق عند مستوى 12511.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 193.3 مليون سهم بقيمة 762.2 مليون ريال عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة، وتراجع 30 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.86%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والنقل بنسبة 1.57%، 0.95%، على التوالي.