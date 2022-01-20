شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 803 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 20-1-2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات، وتوقيع اتفاقيتين للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية والغربية بـ506 ملايين دولار..وغيرها من الأخبار أهمها كالتالى:

"مجلس الأعمال": صناعة السيارات إحدى المحاور الأساسية للتعاون بين مصر وكوريا

قال المهندس خالد نصير رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى، إن أحد المحاور الأساسية لمجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية هي صناعة السيارات وخاصة الكهربائية، حيث ينظر للجانب الكوري الجنوبي كشريك استراتيجي لتنمية صناعة السيارات الواعدة في مصر بدعم وحوافز من الدولة المصرية للسوق، متوقعًا أن يتضاعف حجمه 3 مرات في السنوات المقبلة، وقاعدة صناعية معدة للتصدير بفضل الاتفاقيات الدولية، ويأمل أن تحقق هذه الزيادة مزيد من التقارب وتوافق الرؤى لتحقيق هذا التكامل.

رئيس "المركزى للمحاسبات" يبحث مع رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودى سبل التعاون

استقبل الدكتور حسام عبد المحسن العنقرى رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودى، المستشار هشام عبد السلام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والوفد المرافق له، فى مقر الديوان العام للمحاسبة فى مدينة الرياض.

وزيرة التخطيط تشارك باحتفالية إطلاق المدارس الدولية التكنولوجية التطبيقية

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم باحتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبمشاركة وزراء التعاون الدولي، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية، أ. جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة في مصر.

وزيرة التجارة: إجراء دراسة مع كوريا الجنوبية حول جدوى إبرام إتفاق شراكة تجارية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها صباح اليوم بين مصر وكوريا الجنوبية بشأن إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام إتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين، والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، تأتي في إطار سلسلة المباحثات المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية بين وزيرا التجارة بالبلدين وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات بالتعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل 803 جنيهات للجرام

شهدت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس بالسوق المصري، ارتفاع بحوالي 3 جنيهات لجميع الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة، وحقق الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر تحرك من 800 إلي 803 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب عالمياً إلي 1836 دولار الآن في المعاملات الفورية، ويتغير سعر الذهب تباعاً مع استمرار التداول على المعدن الأصفر.

جارتنر: ارتفاع الاستثمار بالطاقة البديلة على حساب الطاقة الهيدروكربونية بحلول 2026

أظهرت أحدث الدراسات الصادرة عن مؤسسة جارتنر للأبحاث إلى أن 50% من مشاريع توليد الطاقة ستكون مشاريع مختلطة بحلول عام 2026، وسيكون معدّل الاستثمار في الطاقة البديلة أكبر من معدّل الاستثمار في الطاقة الهيدروكربونية في تلك المشاريع. وسوف يحتاج رؤساء تكنولوجيا المعلومات ومدراء التكنولوجيا إلى بناء كفاءات تتناسب مع التغيرات المستقبلية في فرق عملهم، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير معرفتهم وفهمهم لمجالات الطاقة البديلة والمتجددة المتنوعة.

البريد يشارك في المعرض الدولي الأول للطوابع بمجموعة متميزة من الطوابع التذكارية

يشارك البريد المصري في المعرض الدولي الأول للطوابع بدبي والذي تنظمه مجموعة بريد الإمارات بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2022، حيث يشارك في المعرض أكثر من 174 عارضا من 27 دولة من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الهيئات البريدية من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي إلى جانب هواة الطوابع وتجار الطوابع والعملات النقدية.

توقيع اتفاقيتين للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية والغربية بـ506 ملايين دولار

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين جديدتين مع شركتى ترانس جلوب الكندية وفاروس انرجى للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية بإجمالى استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً .

وزير الإسكان يلتقى مسئولى أحد أكبر المكاتب الاستشارية بالعالم

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع مسئولى شركة "HKS" أحد أكبر المكاتب الاستشارية في العالم المتخصصة في مجال تصميم المستشفيات والمراكز الصحية، لاستعراض التصميم المقترح لإنشاء مستشفى متعددة التخصصات لتكون قلب المدينة الطبية المخطط لها حديثاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وممثلي شركة "CSCEC" الصينية، التى ستتولى التنفيذ، وفريق العمل المسئول عن المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس مسئولى شركة Almada المشغل في مجال الخدمات الصحية.