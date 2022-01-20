شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بغرفة التجارة الكورية: مصر وجهة استثمارية جذابة للشركات الكورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جو سي بو رئيس لجنة التجارة الدولية في غرفة التجارة والصناعة الكورية، رئيس شركة بوسكو انترناشيونال، إن مصر تعتبر وجهة استثمارية جذابة للشركات الكورية لما تتمتع به من ميزة جغرافية تربط منطقة الشرق الأوسط بإفريقيا وأوروبا، ومعدل نمو اقتصادي مرتفع، وانفتاح على العالم الخارجي، بالإضافة إلى ذلك، تعد قناة السويس طريقًا دوليًا يربط بين أوروبا وآسيا، وهي مهمة جدًا لاستقرار سلسلة التوريد العالمية.

جاء ذلك على هامش كلمته بالمائدة المستديرة التى جمعت مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء لتسليط الضوء على تعزيز التعاون المصري الكوري في الصناعات المستقبلية الصديقة للبيئة في ضوء رؤية مصر 2030 واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 خلال عام 2022.

وأضاف "بو": بالنسبة لكوريا كدولة حققت ازدهارًا اقتصاديًا من خلال التجارة، فإنه من المهم جدا تأمين النقل البحري السلس واستقرار شبكة الخدمات اللوجستية، وإذا كان رأس المال والتكنولوجيا الكوريان سيجدان المزيد من الفرص الاستثمارية في بناء شبكة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية في هذه المنطقة، فسيساهم ذلك بشكل كبير في استقرار اقتصاد البلدين والعالم ككل.

وذكر جو سي بو، أن مؤتمر اليوم ليس فقط الشركات التي تمثل الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات المستقبلية مثل السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمية، ولكن أيضًا الشركات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الكوري في مجالات النقل والطاقة والمحطات، مع استئناف التبادلات بين رجال أعمال البلدين، التي كانت متوقفة خلال العامين الماضيين، آمل أن تجري نقاشات نشطة بشأن مستقبل البلدين في اجتماع اليوم.