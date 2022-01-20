شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 110.4 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب في سندات الخزانة المقيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت البورصة المصرية، إن صافي شراء الأجانب في سندات الخزانة المصرية المقيدة بلغت 110.4 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما تباينت مؤشرات البورصة المصرية، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.916 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 177.9 مليون ورقة مالية بقيمة 746.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.14%، والعرب على 9.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.52%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 80.3 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 75.2 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13919 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4632 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4727 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1150 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.