شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكورية تسلط الضوء على نجاح زيارة «جيه إن» للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط

رؤيتا كوريا الجنوبية والمملكة 2030 المشتركتان منصة للتحضير للمستقبل، والاستجابة بشكل استباقي للتغيرات غير المتوقعة

أبرزت مجموعة من الصحف والمواقع الكورية الجنوبية النجاح الذي حققته زيارة الرئيس مون جيه إن للرياض، حيث كُللت الزيارة بعدد كبير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وعززت التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والسياسية منها. وفي هذا الموضوع تسلط صحيفة ”الخليج 365” الضوء على أبرز تغطيات الصحف الكورية للزيارة الرئاسية للرياض، كالآتي.

رؤى مشتركة

في البداية، قالت شبكة «كيه بي إس وورلد» إن كوريا الجنوبية والمملكة ركزتا على تكنولوجيا تحلية المياه، حيث ناقش مسئولو سيئول في الرياض مشاريع التعاون المقبلة بين البلدين، خلال اجتماع اللجنة الثنائية لرؤية 2030، بما في ذلك بناء مصنع لصب وتشكيل المعادن بتكلفة 940 مليون دولار.

وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي، مون سونغ ووك، إن رؤيتي كوريا الجنوبية والمملكة 2030 المشتركتين بمثابة «منصة للتحضير للمستقبل الذي سيساعد البلدين على الاستجابة بشكل استباقي للتغيرات غير المتوقعة».

وقالت الشبكة: «وقع الجانبان، في اجتماع الرياض، مذكرة تفاهم بشأن مشروع مشترك لتشغيل المصنع الذي سيقع في مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات البحرية، كما بحث الجانبان الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وناقشا نقاط التعاون الأخرى».

وحسب الشبكة الكورية الجنوبية، فمن المتوقع أن يولد المشروع المشترك استثمارات تبلغ 6.6 مليارات دولار، كما سيعمل البلدان على تطوير تقنية تحلية مياه البحر وتشغيل محطة تجريبية في مارس، في محاولة لتأمين مصادر مياه بديلة مناسبة للمناخ الصحراوي في المملكة، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات التعليمية المبتكرة والاستثمار في الشركات الناشئة.

تفاهم عميق

في إطار متصل، قالت وكالة «يوناب نيوز» الكورية الجنوبية إن هناك حالة من «التفاهم العميق» بين الرياض وسيئول ظهرت خلال الزيارة، حيث وقعت «بوسكو»، أكبر شركة لتصنيع الحديد الصلب في كوريا، و«سامسونج سي آند تي» للبنية التحتية اتفاقية مع صندوق الثروة السيادية السعودي بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وبموجب الاتفاق، ستتعاون الشركتان مع صندوق الاستثمارات العامة لبدء مشروع في المملكة، وإنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقتي الشمس والرياح.

وقالت الوكالة: «عقد الرئيس مون قمة مع حضرة صاحب السمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الخضراء واقتصاد الهيدروجين بشكل مطرد».

ووفقا لشركة «بوسكو»، تخطط الشركتان وصندوق الاستثمارات العامة لاختيار موقع المشروع وإجراء دراسات الجدوى خلال هذا العام.

وقالت الوكالة الكورية الجنوبية: «يعتبر صندوق الاستثمارات العامة من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يبلغ إجمالي أصول الاستثمار نحو 570 تريليون وون، أو ما يعادل 478 مليار دولار أمريكي».

ولفتت «يوناب نيوز»، إلى أنه في عام 2015، وقعت بوسكو صفقة لبيع حصة بنحو 38 % من وحدتها الإنشائية إلى صندوق الاستثمارات العامة، ومنذ ذلك الحين واصل كلاهما التعاون مع بعضهما البعض. وأردفت: «المملكة أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط».

اتفاقيات ضخمة

تواصلت التغطية مع صحيفة «كوريا بيز واير»، التي أكدت أن هناك عددا من «الاتفاقيات الضخمة» التي أثمرت عنها هذه الزيارة.

ولفتت الصحيفة إلى أن «أرامكو» السعودية وقعت اتفاقية مع شركة «دوسان» للصناعات الثقيلة والإنشاءات في كوريا، وشركة الاستثمارات الصناعية في المملكة (دسر)، لإنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن، يمكن أن يزود الشركات المصنعة في المملكة بالمعدات الصناعية، والتجهيزية، مثل: الصمامات، والمضخات، والضواغط، ورؤوس الآبار، وقطع توصيل خطوط الأنابيب، والمبادلات الحرارية، وتوربينات الغاز والرياح بهدف تعزيز المحتوى المحلي.

وبحسب الصحيفة الكورية الجنوبية، يستهدف المشروع المشترك المخطط له إنتاج 60 ألف طن سنويا، ويرتكز أساسًا على صب وتشكيل الرمل وفقًا لعمليات القالب المفتوح، بالإضافة إلى إمكانات المعالجة الآلية، كما أن لديه القدرة على إمداد الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية في مجالات الحفر وأجهزته، والعمليات البحرية، والمحركات، مع إمكانية التوسع في السوق الخليجية.

وتشمل الاتفاقيات أيضًا مذكرات تفاهم مع عددٍ من شركات الطاقة في كوريا، شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، وإس أويل، وبوسكو، وهيونداي أويل بنك، وشركة لوت كيميكال الكورية، وذلك في إطار استكشاف فرص التعاون المحتملة في توريد ونقل واستخدام واعتماد الهيدروجين والأمونيا.

واختتمت الصحيفة: «الزيارة الناجحة توجت بعدد كبير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وستثمر عن مشروعات اقتصادية عملاقة في الفترة المقبلة».