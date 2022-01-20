شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشاريع النقل بحفر الباطن بقيمة 59 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي لـ"اليوم" عن تدشين ٤ مشاريع بحفر الباطن باجمالي ٥٩ مليون ريال، وتشمل مبنى إدارة الطرق، وصيانة طريق رفحاء حفر الباطن بطول ١٥ كيلو متر، وصيانة طريق القاعدة السفانية "سمودا" بطول ٣٠ كيلو متر، وصيانة معرج السوبان بطول ٦ كيلو متر.

وأكد أن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف سيضع حجر الأساس لمشروعين تشمل صيانة طريق حفر الباطن رفحاء، ومشروع ربط طريق الرياض بطريق حفر الباطن النعيرية، ويأتي ذلك تسهيلا للمواطنين وخدمة للجامعة بالمنطة.