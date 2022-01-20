شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع مع توقف ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار اليوم الخميس مع توقف موجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، في حين صعدت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولارين الكندي والأسترالي في ظل زيادة أسعار السلع والتفاؤل بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وزاد اليورو والإسترليني ليلتقطا الأنفاس تدريجيا بعدما تكبدا أكبر خسائر خلال شهر يوم الثلاثاء عندما صعد الدولار مدعوما بقفزة في العائد على السندات الأمريكية.

وسجل اليورو في أحدث تداول مقابل الدولار 1.1368 دولار مرتفعا 0.2 بالمئة خلال اليوم. وارتفع الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3636 دولار، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني وسجل 114.33 مقابل الدولار.