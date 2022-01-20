شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقيتين للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية والغربية بـ506 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين جديدتين مع شركتى ترانس جلوب الكندية وفاروس انرجى للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية بإجمالى استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً .

وقع الاتفاقيتين مع الوزير المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و السيد كريج وليام روبرتسون المدير الإقليمى لشركة ترانس جلوب والجيولوجى ماجد عبدالحليم المدير العام لشركة فاروس انرجى .

وتشمل الاتفاقية الأولى مع شركة ترانس جلوب الكندية الدمج لمناطق شمال غرب غارب وغرب غارب وغرب بكر بالصحراء الشرقية وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام ، بينما تستهدف الاتفاقية الثانية مع شركة فاروس انرجى ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية .

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان التوقيع يأتي امتدادا للاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع الشركات البترولية العاملة في مصر في اطار جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف الأنشطة لتعظيم معدلات الإنتاج خاصة مع الارتفاع الحالي الذى تشهده مستويات أسعار البترول العالمية، لافتا إلى أن الاتفاقيتين تستهدفان زيادة معدلات انتاج الزيت الخام في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات بعدد من مناطق الامتياز وإستخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج بما يسهم في زيادة الإحتياطيات والإنتاج البترولى بتلك المناطق .

وحضر التوقيع الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجى عادل سماحة نائب رئيس هيئة البترول للإتفاقيات والاستكشاف والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.