شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تداول أسهم شركة مرسيليا إلى السوق الرئيسي بعد زيادة رأس مالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الخميس، الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 243 شركة، وذلك بعد نقل أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.

وقيدت بشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100.8 مليون جنيه، موزعة على عدد 100.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، على أن تلتزم الشركة بنشر افصاحاتها وفقًا لقواعد القيد بالسوق الرئيسي، وفقًا للمادة (7) من قواعد القيد، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.



إطلاق جرس تداول شركة مرسيليا

تعتبر شركة مرسيليا للاستثمار العقاري ثاني شركة يتم نقل إدراج وتداول أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وهو الأمر الذي يساعد الشركات على الاستفادة من آليات وقواعد التداول المتاحة بالسوق الرئيسي، وهي خطوة تعكس معدل النمو الذي يطرأ على الشركات وذلك من خلال أسواق المال، ويساعدها أيضًا على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

وحققت شركة مرسيليا للاستثمار العقاري خلال فترة قيدها وتداولها نمو على مستوى عدد من المؤشرات بحسب بياناتها الأساسية المفصح عنها، حيث أرتفع رأسمالها السوقي وكذلك عدد المساهمين ورأسمالها ونسبة التداول الحر.



مسؤولو البورصة المصرية وشركة مرسيليا في مقر البورصة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن بدء التداول اليوم على أسهم شركة مرسيليا للاستثمار العقاري، بالسوق الرئيسي بعد نقلها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، جاء تزامنًا مع خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبنتها ونفذتها إدارة البورصة المصرية مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطوير وتنمية هذا السوق، والذي دشنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأمر الذي فتح المجال وحفز الشركات على الاستفادة من القيد والطرح والتداول، مشيرا إلى أن إدارة البورصة مستمرة في متابعة تنفيذ خطة الهيكلة لتحقيق المستهدفات المعلنة مسبقًا وهي تأهيل وتطوير الشركات المقيدة وكذا العمل على تعزيز سيولة السوق ليتمكن من اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.

أضاف "فريد"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن أسواق رأس المال تلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة الشركات العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق رؤيتهم، وهو ما يسهم في توفير وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة.

ذكر رئيس البورصة، أنه يتم العمل على تعزيز جانب العرض من خلال التواصل الفعال مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد في سوق الأوراق المالية، مؤكدا أن إدارة البورصة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة.