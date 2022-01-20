شكرا لقرائتكم خبر عن 23.6 % ارتفاعاً بقيمة التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية خلال الـ10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 20 / 1 / 2022 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية مسجلة 1.9 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.6%؛ حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 938.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 44.8%.

بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية لتسجل 560.2 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 613.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021:

1.الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 455 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 42 مليون دولار.

3. أغذية حيوانات بقيمة 32 مليون دولار.

4. مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 18 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021:

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 328 مليون دولار.

2. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 266 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 195 مليون دولار.

4. قاطرات وعربات وأجهزة إشارة للسك الحديدية بقيمة 182 مليون دولار.

5. أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 92 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر 19.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 12.1 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 7.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 5.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 49.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوبيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 %.

وسجـل عــدد سكـان كــوريا الجنــوبية 51.3 مليــون نسمــة عــــام 2021. وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة كوريا الجنوبية طبقــا لتقـديـرات البعثة 2000 مصري حتى نهاية 2020.