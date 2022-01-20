شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى طلبات المنشآت والمطاعم السياحية لصرف الدفعات الجديدة لإعانات صندوق الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، نجاح الغرفة وبالتعاون مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، فى التوصل لاتفاق مع صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لصرف دفعتان جديدتان من الصندوق لصالح المنشآت والمطاعم المتضررة من التداعيات والآثار السلبية من فيروس كورونا ومتحوراته.

وقال المصرى فى بيان صحفي أصدرته غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اليوم الخميس، إن الصندوق وافق على صرف الدفعة العاشرة، والحادية عشرمن الإعانات المخصصة للقطاع السياحي فى إطار دعم الدولة المصرية للمنشآت السياحية المتضررة، وذلك وفقاً للقواعد والاشتراطات التي حددها صندوق الطوارئ لصرف الإعانات.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن الجهاز الإداري بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية تحت قيادة أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، سيبدأ فى تلقى طلبات أعضاء الجمعية العمومية والمستندات المستوفاة للصرف اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 يناير الجاري وحتى نهاية يوم عمل الأحد 6 فبراير المقبل ، ولتجميع هذه الطلبات والتأكد من استيفائها لمطالب الصندوق وإرسالها لاتحاد الغرف السياحية لمراجعتها قبل إرسالها إلى صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لصرف الإعانات بعد مطابقة المستندات المقدمة لقواعد الصرف المحددة.

ومن جانبه أشار أحمد الناظر، الأمين العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن صندوق الطوارئ، اشترط ضمن المستندات المطلوبة - من المنشآت والمطاعم السياحية والتي يثبت جدية استحقاقها للإعانة - ضرورة تقديمهم لاستمارة بيانات مالية مدققة معتمدة من مراقب الحسابات "المحاسب القانوني للمنشاة " ليرفق بطلب الصرف مكتوباً على ورق يحمل أسم المنشاة وموقع من الممثل القانوني، وممهوراً بخاتمها، إلى جانب كشف بأسماء العاملين المستحقين الإعانة والمدرجين بالتأمينات الاجتماعية بطريقة أكسيل شيت Excel Sheet.