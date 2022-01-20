شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التجاري في كندا ينظم ندوة عن فرص نفاذ الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم التمثيل التجاري بتاريخ 18 يناير ندوة عن النظام المعمم للمزايا الكندي، وذلك في إطار رفع الوعي لدى مجتمع المصدرين المصريين سواء بالامتيازات المتاحة أو التحديات التي تواجههم في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري خلال افتتاحه لأعمال الندوة الى أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدا أن هذه الندوة تأتى في إطار تنسيق المكتب التجاري في كندا ووحدة التواصل مع تجمعات الأعمال بالتمثيل التجارى مع وزارة المالية الكندية والجمارك الكندية لدعوة مسئوليها لإلقاء عرض بشأن التعريفات التفضيلية التي تحصل عليها مصر والدول المنافسة لها في السوق الكندي.

كما تم الإشارة الى أن كندا منذ عام 1974 تقوم بتقديم معاملة تفضيلية للدول النامية بشكل أحادي في إطار النظام المعمم للمزايا General Preferential Tariff (GPT) والتي تتمتع به العديد من الدولة النامية والدول الأقل نموا حيث تتمتع صادرات تلك الدول إلى كندا تحت التعريفة التفضيلية العامة (GPT) بإعفاء جمركي كامل أو تعريفة جمركية أقل من التعريفة المطبقة للدولة الأولى بالرعاية، وتدخل أغلب صادرات الدول النامية إلى كندا في إطار النظام المعمم للمزايا مثل السجاد والخضر والفاكهة وعدد محدود من بنود الملابس الجاهزة ماعدا منتجات الألبان والدواجن والبيض والسكر المكرر وأغلب بنود المنسوجات والملابس والأحذية والأثاث، وتتمتع مصر بتلك المعاملة التفضيلية ضمن الدول النامية ذات الدخل المتوسط .

تجدر الإشارة الى ان الصادرات المصرية الى السوق الكندي بلغت خلال عام 2020 حوالي مليار دولار تشمل الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وخاصة المجمدات والملابس الجاهزة، في حين بلغت الصادرات الكندية لمصر حولي نصف مليار دولار خلال نفس العام أهمها الحديد والصلب والعدس ومنتجات الألبان وفول الصويا بالإضافة إلى الحواسب.