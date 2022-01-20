شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع عن أعلى مستوى منذ 9 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار النفط اليوم الخميس مع جني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر، لكن زيادة الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 87.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن هبطت بما يزيد عن دولار في وقت سابق.

وكان خام القياس الأوروبي قد صعد إلى 89.17 دولار للبرميل أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم فبراير شباط ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 86.90 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بنحو دولار في وقت سابق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يصل إلى 87.91 دولار أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.