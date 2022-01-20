شكرا لقرائتكم خبر عن 185 مليون يورو لشراء ماكينات غزل وتشغيل باكورة المصانع بالنصف الثانى للعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ‏أحمد مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام انه من المنتظر تشغيل باكورة مصانع الغزل والنسيج الجديدة فى النصف الثانى من العام الجارى‬.

‏أضاف مصطفى لـ"الخليج 365" إنه سبق توقيع شريحة شراء الماكينات السويسرية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و بقيمة 355 مليون يورو ‏لتمويل شراء الماكينات الجديدة، كاشفا إنه سيتم خلال أيام، بحضور رئيس الوزراء توقيع شريحة إيطاليا بمبلغ 185 يورو لشراء بقية المعدات بتمويل بنوك أجنبية.

أوضح إن جائحة كورونا وإغلاق الدول الأوروبية ساهمت في تأخير وصول بعض المعدات للمصانع نتيجة التوقف شبة التام لحركة الشحن، لافتا انه سيتم تشغيل مصنع غزل 4 فى شركة مصر بالمحلة ثم مصنع 1 الأكبر فى العالم، فى النصف الثانى من العام الجارى، ثم بعدها بالتدريج ومع مطلع العام الجديد سيتم تشغيل المصانع الجديدة، سواء فى كفر الدوار ثم بعد ذلك المصانع الجديدة فى دمياط.

يشار أن خطة تطوير المصانع تتكلف نحو 21 مليار جنيه، وتستهدف مضاعفة الصادرات وتحويل كل الشركات للربحية.