الاقتصاد

53.5 مليار جنيه مبيعات تجارة التجزئة فى مصر بنهاية العام المالى 18/19

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القاهرة - سامية سيد - حققت مبيعات تجارة التجزئة في مصر ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام المالي 2018/2019، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو 53.5 مليار جنيه، بينما كانت نحو 45.2 مليار جنيه للعام المالي 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 18.36%.

 

وقالت البيانات الصادرة عن النشرة السنوية لتجارة الجملة والتجزئة للقطاع العام/ الأعمال العام 2018/2019 وتصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة المشتريات أيضا شهدت ارتفاعا مماثلا، حيث بلغت نحو 48.3 مليار جنيه عام 2018/2019، مقابل 43.7 مليار جنيه في العام المالي السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%.

 

وشهدت قيمة مخزون آخر العام تراجعا ملحوظا، حيث بلغت قيمته 5.7 مليار جنيه للعام المالي 2018/2019، مقابل 7.1 مليار جنيه للعام السابق له بنسبة تراجع بلغت 19.4%، بينما بلغت قيمة المخزون أول العام نحو 5.6 مليار جنيه للعام المالي 2018/2019، مقابل 4.8 مليار جنيه للعام المالي السابق له بنسبة زيادة بلغت 37.1%.

 

ويعتبر مفهوم مخزون أول العام قيمة البضائع والسلع الموجودة بمخازن الشركة أو المنشأة في أول السنة "المالية/ الميلادية" وتعامل معاملة المشتريات بالبيع طوال العام، أما مخزون آخر العام فهو عبارة عن قيمة البضائع والسلع الموجودة بمخازن الشركة أو المنشأة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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