شكرا لقرائتكم خبر عن 126 مليار جنيه مبيعات تجارة الجملة للقطاع العام بنهاية عام 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت قيمة المبيعات الخاصة بتجارة الجملة في القطاع العام/ الأعمال العام نحو 126.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018/2019، مقابل 112.9 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 12%، كما بلغت قيمة المشتريات 117.6 مليار جنيه عام 2018/2019، مقابل 106.3 مليار جنيه في العام المالي السابق له، بنسبة زيادة بلغت نحو 10.6%.

وقالت المؤشرات العامة لتجارة الجملة الواردة في النشرة السنوية لتجارة الجملة والتجزئة للقطاع العام/ الأعمال العام 2018/2019 وتصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة مخزون آخر العام بلغت 6.8 مليار جنيه عام 2018/2019، بينما كانت 7.3 مليار جنيه في العام المالي السابق له بنسبة انخفاض بلغت 6.5%، بينما سجلت قيمة مخزون أول العام نحو 6.5 مليار جنيه بالعام المالي 2018/2019، مقابل 6.4 مليار جنيه في العام المالي السابق له بنسبة زيادة بلغت نحو 1.7%.

ويعكس مفهوم مخزون أول العام قيمة البضائع والسلع الموجودة بمخازن الشركة أو المنشأة في أول السنة "المالية/ الميلادية" وتعامل معاملة المشتريات بالبيع طوال العام، أما مخزون آخر العام فهو عبارة عن قيمة البضائع والسلع الموجودة بمخازن الشركة أو المنشأة.

وتصدر بيانات النشرة السنوية لتجارة الجملة والتجزئة للقطاع العام/ الأعمال العام عن سنة مالية تبدأ في 1/7 وتنتهى في 30/6 من كل عام أما بالنسبة للقطاع الخاص فتصدر عن سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر.