شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قرار للرقابة المالية لتوعية المستثمرين أبرزها الحذر من التوصيات على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول الهيئة العامة للرقابة المالية، بتوعية المستثمر بالأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، فى إطار الدور الرقابى للهيئة الذى تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وأبرز جهود الهيئة فى التوعية والثقافة المالية خلال عام 2021 هى:

1- إصدار الهيئة إنفوجراف وثائقى لتاريخ القطاع المالى غير المصرفى خلال 150 عامًا، يمثل مخطوطًا يوثق للمراحل الزمنية التي مرت بالمؤسسات والأنشطة المالية غير المصرفية وصورة الرقيب المتعددة التى سعت لحماية حقوق صغار المساهمين.

2- إطلاق حوار مجتمعي مع أطراف السوق المعنية بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية؛ لإتاحة خدماتهم المالية لكافة فئات المجتمع وللشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا.

3- عقد لقاء مع ممثلي بنوك الاستثمار لبحث سبل التوعية ونشر الثقافة المالية بالسندات وصكوك التمويل وأدوات الدين بالبورصة المخصصة لصغار المستثمرين لتوضيح مزايا الأدوات المالية.

4- تقديم برامج تدريبية من خلال معهد الخدمات المالية للعاملين في هيئة سوق المال الفلسطينية.

5- تنظيم ندوتين عن "التأمين على المعاملات المالية ضد المخاطر السيبرانية" بالمشاركة مع البنك المركزي المصري للتعريف بالتغطية التأمينية التي تكتتب فيها شركات التأمين لمواجهة المخاطر السيبرانية.

6- المشاركة في أنشطة أسبوع المستثمر العالمي world investor week 2021والذي تروج له المنظمات الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال.

7- إطلاق معهد الخدمات المالية التابع للهيئة لسلسلة ندوات عن التصنيف الائتماني الرقمي تهدف إلى تعزيز المعرفة بخدمة التصنيف الائتماني ودورها في مساعدة المؤسسات المالية وتمكينها من اتخاذ قرارات ائتمانية سريعة.

8- مشاركة الهيئة في ملتقى شرم الشيخ السنوي للتامين وإعادة التأمين الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان "الاتجاهات الجديثة للتأمين وإعادة التأمين، فرص ما بعد كوفيد-19".

9- عقد المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة لندوات تعريفية للشركات عن مبادئ التأمين المستدام لدعم سوق التأمين المصري ورفع كفاءته، والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

10- توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام والاتحاد المصري للتأمين لدعم سوق التأمين المصري ورفع كفاءته، والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية وخاصة في مجال التأمين المستدام.

11- مشاركة الهيئة في مراسم الاحتفال بتخريج أول دفعة من طلاب الماجستير المهني في حوكمة الشركات والذي يقدمه مركز المديرين المصري بالتعاون مع الأكاديمية وفقًا لبروتوكول تعاون مشترك.

12- توقيع اتفاقية تعاون بين الرقابة المالية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لمنح شهادات الدمتوراه المهنية في الحوكمة.

13- توعية صغار المستثمرين في البورصة ضد التوصيات والاستشارات المضللة المرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتسبب في تحقيق نفع شخصي لأصحابها وإلحاق خسائر بصغار المستثمرين.

14- عقد الهيئة لحلقة نقاشية عن التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأول قاضيات بمجلس الدولة للإطلاع على أخر المستجدات بتلك التشريعات وتبادل الخبرات مع القاضيات الجدد، واللاتي يمثلن نموذجًا واضحًا لتمكين المرأة المصرية في سابقة لمجمع المعرفة للثقافة المالية.

15- إعداد الهيئة لأول استراتيجية وطنية لمحو الأمية المالية 2022-2026 بين فئات المجتمع لأول مرة في تاريخها.