«واعد» وفنتك السعودية يدعمان 12 شركة ناشئة بمسرعة فنتك 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسع مركز واعد، ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، شراكته الاستراتيجية مع فنتك السعودية لإطلاق برنامج «مسرعة فنتك» 2022، والذي سيقدم بالتعاون مع FLAT6LABS، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار الأولي وتسريع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيتضمن مشاركة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.

ويهدف البرنامج الممتد 12 شهرا لدعم وتطوير نمو شركات التقنية المالية الناشئة في السعودية، وينطلق في نهاية فبراير في الرياض، مدعما بورشات عمل ستقام عبر الإنترنت، بمشاركة 12 شركة ناشئة مؤهلة لتلقِّي سلسلة من ورش العمل والندوات التدريبية ضمن مساري تطوير المتطلبات التشريعية وتطوير الأعمال الريادية.

وبعد اختيار الشركات المؤهلة للانضمام إلى المسرعة، سيختار مركز واعد 3 شركات ناشئة للانضمام إلى برنامج الحاضنة الخاص به، وستحصل كل شركة منها على منحة بقيمة 50 ألف ريال.

وسينظم المركز ورش عمل للشركات الناشئة لتعريفهم بأسس ترويج الأعمال وتسريع نموها وعرض أفضل الممارسات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وإشرافية. ويختتم البرنامج بيوم تقديمي تعرض فيه شركات التكنولوجيا المالية مشاريعها أمام المستثمرين المحتملين.

وقال المدير الإداري لمركز واعد المهندس فهد العيدي، «نهدف من خلال شراكتنا مع مسرعة فنتك السعودية إلى منح هذه الشركات بداية قوية ودعمهم طوال مسيرتهم الريادية، ليحققوا نموا ملحوظا يؤهلهم لجمع رأس المال الجريء والحصول على التشريعات اللازمة لممارسة أعمالهم المتطورة».

من جهته قال مدير مسرعة فنتك السعودية نزار الحيدر، «سعيدون بالشراكة الاستراتيجية مع واعد في برنامج مسرعة فنتك، والتي نسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية الدعم لشركات الفنتك المشاركة في البرنامج لفترة تستمر لما بعد البرنامج، ونطمح من خلال المسرعة لتقديم التوجيه والإرشاد للمشاركين، من خلال مسار تطوير المتطلبات التشريعية ومسار تطوير الأعمال».

وستتم مراجعة وتقييم جميع الشركات المتأهلة للتأكد من مطابقتها القانونية، كما يجب أن تمتلك كل شركة منها منتجا واحدا على الأقل قابلا للتطبيق، وموظفا واحد على الأقل بدوام كامل، وأن يتمتع أحد مؤسسيها بخبرة في التكنولوجيا.

بعد استكمال برنامج مسرعة فنتك، يمكن للشركات الناشئة المشارِكة مواصلة الاستفادة من الخدمات المساندة عن طريق اجتماعات منظمة مع فريق المسرعة.

وتعد التقنية المالية واحدة من أهم قطاعات الشركات الناشئة في المملكة وأسرعها نموا، حيث شهدت تسارعا وإقبالا إيجابيين خلال السنوات الأخيرة لتلبية الطلب المتزايد على حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة.

ومواكبا لهذه الموجة أغلق مركز واعد أخيرا استثمارا بقيمة 19 مليون ريال لمرحلة ما قبل الاستثمار في شركة «لّمة» للتقنية المالية بالشراكة مع «رائد فنتشرز».

وتوفر شركة «لمة»، التي مقرها السعودية، حلولا تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تمويل سلسلة التوريد وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقا».

برنامج مسرعة فنتك

الشركاء:







مركز واعد



فنتك السعودية



FLAT6LABS



المشاركون:





البنك المركزي السعودي



هيئة السوق المالية



مدة البرنامج 12 شهرا





الانطلاق نهاية فبراير 2022



الشركات المشاركة 12 شركة ناشئة



مركز واعد سيختار 3 شركات للانضمام إلى برنامج الحاضنة الخاص به



ستحصل كل شركة على منحة بقيمة 50,000 ريال



شروط الانضمام:

أن تمتلك كل شركة منتجا واحدا على الأقل قابلا للتطبيق

أن يوجد في الشركة موظف واحد على الأقل بدوام كامل

أن يتمتع أحد مؤسسيها بخبرة في التكنولوجيا