وكالة الطاقة تتوقع تجاوز الطلب على النفط مستويات قبل الجائحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الطلب العالمي على النفط سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة في العام الجاري (2022)، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية أمس، مرجعة ذلك إلى تراجع المخاوف من الموجة الأخيرة لفيروس كورونا

وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن سوق النفط «في هذه المرة، أثر الانتشار محدود بدرجة أكبر على استهلاك النفط».

وأضافت «الزيادة المطردة في الامدادات قد تؤدي إلى تسجيل فائض كبير في الربع الأول من 2022 وما بعد ذلك» إذ من المنتظر أن تضخ الولايات المتحدة وكندا والبرازيل النفط بأعلى مستويات على الإطلاق خلال العام، بينما قد تتجاوز السعودية وروسيا كذلك مستويات ضخها القصوى.

وتابعت الوكالة «إن تخفيف إجراءات الإغلاق يعني استمرار الحركة النشطة، مما دفعها إلى رفع تقديراتها للطلب على النفط في العام الماضي والعام الحالي بنحو 200 ألف برميل يوميا».

لكنها حذرت من أن المخزونات التجارية من النفط والوقود في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت أدنى مستوياتها في سبع سنوات، لذلك فإن أي صدمة في المعروض من شأنها أن تثير التقلبات في سوق النفط في 2022.

ورفعت الوكالة في تقريرها الشهري حجم الطلب العالمي على النفط إلى 5.5 ملايين برميل يوميا في2021، وهو ما يمثل زيادة بنحو 200 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

كما رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الجاري (2022) بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 3.3 ملايين برميل يوميا.

وأوضحت أن الطلب على الخام زاد 1.1 مليون برميل يوميا إلى 99 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2021، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 345 ألف برميل يوميا عن تقديرات التقرير السابق.

وذكر التقرير «في حالة أن واصل الطلب على الخام ارتفاعه بقوة واستمرت المستويات المخيبة للآمال للمعروض، فإن أسواق النفط قد تواجه عاما متقلبا في 2022».