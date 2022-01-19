115 مليار دولار حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية في نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية 115 مليار دولار خلال نوفمبر 2021، بحسب تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، مسجلة انخفاضا 1.5 مليار دولار، مقارنة بأكتوبر من العام نفسه.

وحافظت السعودية على المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في نوفمبر 2021.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر إلى 98.2 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 85% من الإجمالي، و16.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذا على سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر الماضي بنحو 1.34 تريليون دولار، تلتها الصين بقيمة 1.08 تريليون دولار.