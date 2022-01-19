شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع المذكرة من جانب الهيئة رئيس الهيئة المهندس عبدالله السعدان، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي المهندس زياد الشيحة، وذلك في مقر الهيئة الملكية الرئيس بالرياض.
ووقعت الاتفاقية انطلاقا من «مبادرة السعودية الخضراء» التي ستحقق عددا من المستهدفات في المملكة منها: رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم بنسبة 94% بحلول عام 2035م.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.